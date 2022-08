Moderátor Petr Vágner a jeho vnadná přítelkyně uběhli extrémní závod: Hory už nechtějí ani vidět!

Petr Vágner a Silvie Vlčková Foto: se souhlasem P. Vágnera

Extrémní závod, Beskydskou sedmičku, má za sebou moderátor Petr Vágner (44) i se svojí přítelkyní Silvií Vlčkovou. Ta si prý na 101 km dlouhé trase vedla lépe než on. A byli jednou ze 73 smíšených dvojic z celkových dvou set, kterým se závod podařilo dokončit. " Ale do příštího léta nechceme hory ani vidět," řekl Petr Super.cz.

"Pokořili jsme to za celkově 28 hodin a 15 minut. Pro mě to byl další extrémní běžecký závod, pro moji holku velká životní výzva. Ale věřil jsem jí, věděl jsem, že to dá, a to byl základ. Zatímco já při výšlapu na Lysou horu v kopci několikrát odpočíval, ona vyběhla až nahoru, a ještě cestou nasbírala maliny," vyprávěl Petr.

"Je to pro mě obrovský zážitek. Teprve až po závodě mi to všechno začalo docházet. Neskutečný adrenalin to byl. Běželi jsme celý jeden den a něco v kuse, ale moc jsme si toho s Petrem neřekli. Třeba jenom chceš napít, nechceš tyčinku? Taková tichá domácnost," doplnila ho Silvie.

"Hlavně musíme poděkovat našemu kamarádovi Ondřeji Roznětínskému, který byl součástí našeho týmu. Hlídal nám čas v průběhu závodu, abychom stihli proběhnout časové brány a zajišťoval nám občerstvení a doplňky. Bez jeho pomoci bychom se na některých zastávkách vůbec nedostali k jídlu a pití kvůli dlouhým frontám," dodal ještě Petr. ■