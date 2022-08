Stížnost na Denisu Nesvačilovou: Pro její chování a neprofesionalitu!

Denisa Nesvačilová Michaela Feuereislová

Jednou z hvězd pátečního vyhlášení soutěže Muž roku měla být i herečka Denisa Nesvačilová (31). Ta ale nakonec nedorazila. Poté, co vyšlo najevo, že je novou partnerkou scenáristy Petra Kolečka (38), měla strach z toho, že by se stala objektem zájmu přítomných reportérů. Jako omluvu to ale prezident soutěže David Novotný nebere.