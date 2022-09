Česko vysílá na světové soutěže pánské krásy rekordní počet účastníků: Prezident Muže roku se kvůli tomu zadlužil

David Novotný Super.cz

Nejen největší počet porotců v soutěži krásy, ale letos i rekordní počet finalistů, které vyšle na světové soutěže krásy. Prezident Muže roku David Novotný už by se mohl dostat do Guinnessovy knihy rekordů. Zakoupil licence na osm světových klání. Jen čtyři ze dvanácti finalistů Muže roku odešli z jeviště náchodského divadla bez šerpy opravňující k účasti na "světovkách".

"Jsem velmi hrdý, že mám licence na všechny mezinárodní soutěže. Je to velmi drahá záležitost, stojí mě to statisíce. Nakupoval jsem je postupně, musel jsem si půjčit a splácím to. Každý rok se navíc platí obnovovací poplatky. A další velkou položkou jsou v současné době letenky," připustil, že se kvůli soutěži, která je jeho srdcovkou, zadlužil. Jen letenka na Bali, kde vyhrál Dominik Chabr mezinárodní soutěž Man of the Year, vyšla na padesát tisíc korun.

Prezident Muže roku je oproti loňsku dost pohublý, není to ale kvůli tomu, že by mu už nezbyly peníze ani na jídlo. Jen chtěl vyhrát sázku se Super.cz, že za rok zhubne aspoň deset kilo. "Nakonec je to dvanáct a budu pokračovat dál," ujistil nás. ■