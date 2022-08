Petra Janů se dává dohromady: Promluvila o reakci na plastiku obličeje i o kilech, která nabrala

Petra Janů Super.cz

Velký narozeninový koncert v pražské Lucerně čeká v listopadu na zpěvačku Petru Janů (69), která jím oslaví nejen svoje sedmdesátiny, ale také padesát let na hudební scéně. Do té doby by se ale ještě ráda dala dohromady a dostala se do lepší kondice.

"Už od ledna jezdím koncerty, teď o mně dokonce natáčejí dokument. Jsme asi v polovině, nostalgicky jsem si prošla místa svého mládí. A 19. listopadu budu slavit v Lucerně, kde mám i hosty, například Petra Jandu, se kterým si zazpívám naše slavné duety jako Jedeme dál a Není nám už sedmnáct," řekla Super.cz zpěvačka, kterou jsme zastihli po vystoupení na finále soutěže Muž roku.

Zpěvačka řeší i následky plastiky, respektive reakce na ni. Nechala si do obličeje aplikovat látku metacrill, aby ji omladila. "Dodneška nevím, co to bylo za reakci. Možná kvůli tomu, že jsem to měla v sobě, zareagovalo to s novou barvou na vlasy. Ale dermatologové taky nevědí nic. Zjistili, že jsem alergická na kalafunu, ale to bych se musela tulit k nějakému houslistovi," krčila rameny.

"Už bych si to píchnout nenechala. Muselo se to zklidnit a teď chodím do Českých Budějovic k doktorovi, který mi vždycky ten obličej vyhladí, ale razantní zákroky už podstupovat nebudu," upřesnila.

Ráda by také zhubla. "V lockdownu jsem nakynula jako knedlík. Teď to pomalu a horkotěžko dávám dohromady. Nosím volné věci, aby to nebylo vidět. Ale pracuju na tom, upravila jsem jídelníček a vejdu se do věcí, do kterých jsem se ještě před dvěma měsíci nevešla. Doufám, že na tom velkém koncertě už budu koukatelná," uzavřela. ■