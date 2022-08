Porod je na spadnutí. Jitka Boho obula v 9. měsíci podpatky a ukázala tajemného partnera

Jitka Boho ukázala svého partnera. Michaela Feuereislová

"Včera jsme byli na krásné svatbě a já vůbec poprvé na Občanské plovárně," přiznala se kráska. Doprovod jí dělal její partner, kterého s nadsázkou nazývá „paní Columbovou“. Na sociálních sítích se ho snaží neukazovat a po předchozích zkušenostech si dává na své soukromí daleko větší pozor.

Tentokrát ale udělala výjimku a ukázala se těsně před porodem se svou drahou polovičkou Tomášem Hřebíkem. "My těch společných fotek moc nemáme, takže taková paní Columbová je v tomto případě ON, Tom," napsala. Zas tak neznámý ale její partner není. Živí se jako politik a pražský radní a Jitka ho označila za „zemědělce“. Ne snad proto, že by odhalovala jeho další povolání, ale protože láska ke zvířatům je něco, co je spojuje.

Jitka v 8. měsíci těhotenství dokonce vytáhla podpatky a nutno podotknout, že to jí i jejímu partnerovi sekne! Boho přiznala, že musela využít situace a vyrazit do společnosti s partnerem po boku, protože je to zřejmě její poslední akce před porodem. "Já jsem toho musela využít, že jsme takhle někam společně vyrazili… Dost možná naposledy před porodem." ■