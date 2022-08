Zpěvačka Olga Lounová je těhotná. Krásnou zprávu zveřejnila ve svém nejintimnějším klipu

Olga Lounová Michaela Feuereislová

„Patříme k sobě je píseň pro všechny, kteří berou lásku jako důležitou část svého života. Ať už s někým strávíte jen pár nádherných let, stojí za to se o to stále pokoušet,“ uvedla k písni.

Jde o Olžin nejintimnější videoklip, obsahuje mj. záběry z ultrazvukového vyšetření, soukromé momenty s partnerem nebo záběry z rodinné oslavy. Na jeho tvorbě se podíleli zpěvaččini nejbližší jako rodiče, sestra Eliška nebo dcerka její nejlepší kamarádky. „Ale taky láska, kterou nosím již mnoho měsíců pod srdcem,“ říká Lounová.

Fanoušci a přátelé Olgu po zveřejnění zprávy zahrnuli gratulacemi. „Nemůžu se dočkat,“ dodala zpěvačka. ■