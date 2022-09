Bývalá hvězda Ulice vzpomíná na začátky natáčení nekonečného seriálu: Jeho milenkou byla tehdy půvabná Eva Decastelo

Ondřej Pavelka Super.cz

Herce Ondřeje Pavelku (66) znáte z mnoha českých filmů, ale i seriálů. Byl to právě on, kdo byl u toho, když byl nekonečný seriál Ulice ještě v plenkách. První epizoda se vysílala 5. září 2005 a momentálně čítá seriál přes 4 200 dílů. Jak na natáčení vzpomíná?

"To už je tak dávno, že já nevím, jestli na to natáčení vzpomínám nebo jak," říká Pavelka. "V tý době to byla velká jízda, nikdo neměl zkušenost s takovým typem seriálu. Byl to takovej rozjetej vlak, do kterýho se strčilo, a ten vlak jel," svěřil se Super.cz herec, který právě natáčí seriál z mysliveckého prostředí Revír pro Televizi Seznam, vysílat se bude na jaře 2023.

"První tři roky to bylo opravdu dobrodružství. Všichni jsme se to učili-scenáristi, režiséři. Dneska už je to docela běžný, ale tenkrát to byla novinka a byl to trochu adrenalin, to přiznávám," rozpovídal se Ondřej Pavelka.

Na otázku, zda by šel znovu do nekonečného seriálu má trochu filozofickou odpověď. "Podívejte se, všichni jsme smrtelníci, takže nekonečný...to neexistuje," říká oblíbený český herec. ■