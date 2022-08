Osudoví muži Hany Zagorové: S kým prožila sladkou romanci a komu utekla s Margitou?

Hana Zagorová Michaela Feuereislová

Krátký, ale láskou zalitý románek prožila s Karlem Vágnerem, který byl jejím kapelníkem. Jak rychle láska vzplanula, tak rychle i skončila.

"Řekli jsme si s Karlem, že tak, jak se nám spolu úžasně pracuje, cítíme oba stejné mantinely, tak v soukromí bychom se zabili. Ale chtěla bych podotknout, že to krátké, co jsme spolu vztahově prožili, bylo pro oba moc krásné a užili jsme si to,“ prozradila zpěvačka v knize Naprosto nezbytná Hana Zagorová.

Jejím první manželem byl Vlastimil Harapes. Protože si Hanka přála dítě, ale ze zdravotních důvodů nemohla mít vlastní, pár si chtěl adoptovat holčičku. Ta u nich ovšem zůstala jen pár dní. "Byla to holčička, která měla rodinu. Neměla jsem ji ani týden, když někdo donesl její babičce, že ji mám adoptovat, a ona se ozvala. Najednou byl konec. A já si uzavřela celou tuto kapitolu. Vím, že mi prostě není přáno," řekla zpěvačka v časopise Téma.

První manželství zkrachovalo, protože se Hana Zagorová zamilovala do operního pěvce Štefana Margity. "Jednoho dne přišla s tím, že se zamilovala do hlasu. Tak jsem říkal, to se nedá nic dělat, musíš jít za hlasem svého srdce. Bylo to takové celé zvláštní období," svěřil se Harapes.

Hana Zagorová se za Štefana Margitu provdala den poté, co byla oficiálně rozvedena. Letos oslavili 30. výročí. ■