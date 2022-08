Finále prestižní světové soutěže se vrací do Prahy: Z těchto modelek a modelů vzejde nová hvězda

Finalisté soutěže Elite Model Look 2022 Foto: Elite Model Look

Top 30 finalistů vybraných z tisíců uchazečů z více než 100 různých národností se sjelo do Prahy, aby se zúčastnilo pětidenního soustředění, kde se naučí základy modelingu a připraví se na závěrečný galavečer, jenž jim otevře dveře do módního světa.

Světové finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2022, které se bude konat 30. srpna v nádherném Španělském sále Pražského hradu, se do Prahy vrací po 15 letech.

„Jsme nadšení, že můžeme tento galavečer přenést do Prahy. Bojovali jsme s Barcelonou, New Yorkem a Dauhá. Bude to jiná koncepce večera, než kdybychom to pořádali jen pro domácí publikum, proto tam vystoupí i interpreti, kteří, jak věřím, zaujmou i zahraniční diváky. Velmi mě těší, že v Praze můžeme přivítat těchto 30 finalistů. 20 žen a 10 mužů,“ řekl Super.cz šéf Elite Model Look 2022 Saša Jány.

Jedním z hudebních hostů bude věhlasná operní pěvkyně a držitelka ceny BBC Music Magazine Awards Kateřina Kněžíková. K tomu, aby večer proběhl podle představ organizátorů, finalistům pomohou mentoři z oblasti modelingu, slovenská topmodelka Michaela Kocianová nebo portugalský topmodel Ruben Rua.

Česká republika se může od roku 1992, kdy se zde soutěž organizuje, pyšnit největším počtem světových vítězství.

První místa získaly Linda Vojtová (Elite Model Look 2000, Ženeva), Denisa Dvořáková (Elite Model Look 2006, Marrákeš), Eva Klímková (Elite Model Look 2013, Šen-čen), Barbora Podzimková (Elite Model Look 2014, Šen-čen), Jana Tvrdíková (Elite Model Look 2016, Lisabon) a Amélie Konšelová (světová vítězka Elite Model Look 2021, online). ■