Zadek mu raději nechvalte: Připadal jsem si jako kus masa, říká Luke z Gilmorek o scéně, v níž se řešilo jeho pozadí

Scott Patterson si jednu scénu v Gilmorkách opravdu neužil. Foto: Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Scott Patterson si rozhodně neužívá, když se na něj pohlíží jako na sexuální objekt. Herec v podcastu I´m All In popsal, že se během jedné konkrétní scény v oblíbeném seriálu Gilmorova děvčata, v němž ztvárnil Luka Danese, cítil ponížený a objektivizovaný.

Šlo o scénu, v níž spravoval troubu v penzionu a Lorelai se Sookie zaujal jeho zadek v džínách. Dokonce i jeho postava za to kolegyním nakonec vynadala.

„Uvědomoval jsem si, že to nebylo OK, a rozhodně mi to nebylo příjemné. Vlastně jsem se spíš styděl,“ přiznal dnes již třiašedesátiletý herec, po kterém tehdy bláznily snad všechny divačky seriálu.

„Rozčiluje mě, když se se mnou jedná jako s objektem. Je to znepokojující a nechutné. Ale musel jsem to vydržet celou dobu, co se scéna točila. Pořád to bylo jenom o zadku,“ nedržel se zpátky.

„Když se netočilo, seděli jsme a všichni stále mluvili jen o zadku. Byl to nejhorší moment, jaký jsem kdy na place zažil. Nemohl jsem se dočkat, až bude ten den u konce,“ postěžoval si.

Dokonce přímo zkritizoval tvůrkyni seriálu Amy Sherman-Palladino a jejího muže Daniela, autora epizody, že dali dohromady tak ponižující scénu.

„Nebyl jsem s tím pohodě. Nenáviděl jsem tu scénu, ale musel jsem ji točit, pořád a pořád dokola,“ dodal s tím, že je podle něj stejně nechutné a nevhodné, když ženy objektivizují muže, jako naopak.

Ačkoliv zněl dost rozezleně, nebyl Scott pravděpodobně až tak naštvaný. Roli Luka totiž ztvárňoval v sedmi řadách Gilmorek v letech 2000-2007 a pak si ji ještě zopakoval v rebootu z roku 2016 s názvem Gilmorova děvčata: Rok v životě. ■