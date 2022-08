Dojemná slova letitých kamarádů Zagorové: Haničko, šťastný let a pozdravuj Káju

Hana Zagorová Herminapress

Kamarádi na Hanu Zagorovou vzpomínají jako na milou a obětavou osobu, absolutní profesionálku a skvělou kamarádku.

„Sama to vstřebávám...sedím a brečím...asi ani nejsem schopná popsat, co všechno pro mě Hanka znamená. Ale pokusím se o to z úcty k ní teď hned. Hanka je ikona, ke které jsem od mala vzhlížela, zpěvačka s darem předávat emoce, skvělá textařka a už 20 let si dovolím tvrdit i kamarádka... Vždycky mi pomáhala. Radila, chlácholila. Je úžasná, křehká, silná, statečná, skromná, pečující, ohleduplná, milující žena a kamarádka,“ vzpomínala Monika Absolonová (45), kterou Hančin odchod velmi zasáhl.

V textu projevila soustrast Štefanu Margitovi (66), rodině a všem blízkým, stejně tak i fanouškům. „Haničko moje, šťastný let do nebe a pozdravuj Káju. Ať už je ti jen hezky, mám tě ráda a děkuju Ti za všechno,“ doplnila zpěvačka se vzpomínkou i na Karla Gotta (✝80).

Smutné zprávě nemohla uvěřit ani Leona Machálková (55), která vzpomínala na Hančin nakažlivý zvonivý smích i na to, jak spolu pily sklenku „šampíčka“. „Je mi smutno, ale jsem šťastná, že jsem Tě mohla poznat,“ uvedla Machálková.

„Neznám nikoho, kdo by si nezpíval její písně,“ vzpomíná Yvetta Blanarovičová (58), která se s Hankou Zagorovou potkávala ve společnosti, ale také na letišti ve španělské Malaze. „Posledně jsem si říkaly, že to bude všechno dobrý,“ uvedla Blanarovičová s tím, že Zagorová a její manžel Štefan Margita pro ni zůstanou tím nejúžasnějším párem. Margitovi také projevila upřímnou soustrast.

Také skladatel, herec a textař Václav Kopta (57) v srdci uchová krásnou vzpomínku. „Hanka - laskavá, chytrá a vtipná! Jako první profík mi dala šanci coby textaři. Bylo mi přes dvacet a na naši první schůzku jsem přišel o den dřív... taky byla velkorysá a já ji měl moc rád. Díky za vše,“ vzkázal tam nahoru. ■