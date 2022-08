Zpráva o smrti Hany Zagorové ho rozhodila tak, že havaroval! Michal David naboural do tramvaje. Víme, jak je na tom

Michal David Michaela Feuereislová

Ve věku 75 let zemřela Hana Zagorová.

Super.cz

"Byl jsem tak rozhozený, že jsem naboural do tramvaje. Auto je trošku pomuchlaný, ale jsem v pořádku. Zdravotně určitě, u duše je to horší. Je mi moc smutno," řekl Super.cz Michal David.

"Hanička byla velká kamarádka, je mi to moc líto. Věděli jsme, že není zdravotně úplně v pořádku, ale v poslední době vypadala výrazně lépe. Ještě před měsícem jsme se viděli v restauraci na Vyšehradě, mám u sebe v telefonu měsíc starou fotku, vypadala skvěle, nenapadlo by mě, že to přijde takhle brzy. Je to smutný, nečekaný," dodal hitmaker. ■