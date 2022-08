Přátelé vzpomínají na Hanku Zagorovou: Puká mi srdce, odešla legenda, pláčou

Zemřela Hana Zagorová. Herminapress

Zpěváka Marka Ztraceného (37) s Hankou pojila nejen profesní vazba, ale i přátelství. Její odchod jej zdrtil. „Puká mi srdce, nemůžu mluvit,“ řekl Super.cz. „Odešla legenda, ale hlavně neuvěřitelný člověk s velkým srdcem. Moje spřízněná duše, která mi, jako jedna z malá rozuměla a ke které jsem vzhlížel! Hanička písnička. Zažili jsme velké věci... Tolik jsi pro mě znamenala a děkuju za vše, co jsi pro mě udělala. Nikdy nezapomenu,“ napsal na sociální síti.

„Haničko, šťastnou cestu do nebe. Nikdy na to nejsme připravení. Nikdy tomu nechceme věřit. Hlavně když jde o někoho, kdo byl tak srdečný a milý. Kdo se tak rád smál a staral se o druhé. Nejednou jsem jí vylila mé srdce. Budeš nám chybět,“ napsala Marta Jandová (48).

„Je mi ohromně líto, že už paní Hance nepodám ruku a neřeknu jí, jak krásný psala texty. A že smekám před její dlouholetou kariérou, po kterou rozdávala z pódia tolik dobra. Jednou jsem jí napsal do živého vysílání na Instagram, a ona zareagovala, ze mě má taky ráda. Těšil jsem se, že si to řekneme osobně. Tak teď už chci jen nahoru vzkázat, že v písničkách tu bude s námi všemi dál, a že jí za ně moc děkujeme. A že budeme hrát jenom pro ni,“ napsal Super.cz Milan Peroutka (32), který se také objeví v muzikálu Biograf lásky s hity Hanky Zagorové.

V Divadle Kalich, kde se zpěvačka objevila v muzikálu, ztvárnila roli v Jacku Rozparovači, doufali, že se Hana Zagorová zúčastní slavnostní premiéry muzikálu Biograf láska složeného z jejích hitů. Na výběru skladeb se ještě částečně podílela. "Nenacházíme slov, cítíme nekonečný smutek a lítost. Nemyslíme v těchto chvílích na divadlo, ale na pana Štefana Margitu a všechny pozůstalé. Vyjadřujeme jim upřímnou soustrast a přejeme hodně sil," píše jménem všech účinkujících mluvčí divadla Jaroslav Panenka.

„Na Haničku budu vzpomínat jen v dobrém, jsem moc rád, že jsem ji mohl potkat. Dělal jsem ji ve Tváři a byla to pro mě velká čest. Hanka je velká ikona a vynikala ve všem, co dělala. Strašně mě potěšilo, když si mě tenkrát v období pandemie pozvala na to její randíčko, které měla na Instagramu. Moc si toho vážím a jsem rád, že jsem ji mohl poznat. Byla hrozně milá, hodná a moc mě mrzí, co se stalo. Ale doufám, že se jí ulevilo a že jí je líp,“ svěřil se Super.cz zpěvák Martin Schreiner.