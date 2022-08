Po společném snímku s přítelem se rozpovídal: Proč nechtěl známý český herec mluvit o své sexuální orientaci?

Daniel Bambas Super.cz

"Vůbec mě nenapadlo, že by to někoho až zase tolik zajímalo. Napsal jsem to hlavně proto, že mě každoročně trápí diskuze, která se vyrojí hlavně kolem Pride, ale ona samozřejmě probíhá celý rok. Byl jsem rád, že to spousta médií sdílelo, ale nebyl to záměr a nečekal jsem, že to vyvolá zájem. Myslím to, že mám přítele. Mediálně jsem vyoutovaný už poměrně dlouho a neberu to jako téma," řekl Super.cz.

Vůbec nějakým přítelem se ovšem veřejně pochlubil poprvé. "To je pravda. Protože jsem byl strašně dlouho sám a předtím jsem o svém soukromí nechtěl mluvit a tohle téma řešit. Bylo to z racionálních důvodů, protože jsem nechtěl, aby se o mé práci mluvilo jen v souvislosti s tím, že jsem gay. Nedělejme si iluze, že žijeme v tak vstřícné a tolerantní společnosti," vysvětlil.

"Teď už nemám problém jít s kůží na trh. V tomhle ohledu to považuji za důležité," svěřil a zřejmě to souvisí i s tím, že je poměrně čerstvě zamilovaný. "Je to cizinec, Dán, a jsme spolu půl roku," prozradil Daniel, který se v našem videu rozpovídal i podrobnostech vztahu. ■