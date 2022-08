Finále Muže roku mělo grády: Kolem rozjuchané Heidi Janků kroužili polonazí mladíci v trenkách

Živě: Muž roku Video: ČTK

Diváci byli zvyklí, že finále uváděl Karel Voříšek (58). Toho letos zastoupila moderátorka primáckého Nového Dne Lenka Špillarová (36) společně s kolegou Miroslavem Šimůnkem (44). "S Karlem jsme si dali pro letošní rok pauzu, a proto byla oslovena Lenka, která má k soutěži blízko. Každoročně natáčí nejen reportáže pro Showtime, ale stará se i o mediální průpravu finalistů," vysvětlil prezident soutěže David Novotný.

Dvanáct mladých mužů se předvedlo v řadě disciplín. Kromě tradiční promenády v plavkách a spodním prádle samozřejmě i v na míru šitých oblecích. A na rozdíl od soutěží Miss se organizátoři rozhodli nerušit volnou disciplínu, kde finalisté prokázali své talenty v tanci, zpěvu anebo sportovních aktivititách.

Finálový večer nabral na obrátkách, když šli soutěžící do trenek. K promenádě jim zpívala báječná Heidi Janků, a to nejen legendární hit Když se načančám. Užívala si to jak rozjuchaná zpěvačka, tak obnažení soutěžící, ale i diváci v sále, jak se můžete přesvědčit v našem záznamu z přenosu. ■