Jako vegetariánka řeší televizní catering při natáčení: Seriálová hvězda jí pořád dokola šopák

Natálie Halouzková Super.cz

Od sedmnácti let jde z jednoho seriálu do druhého. Natálii Halouzkovou (21) poznali televizní diváci v Sestřičkách, následovala ZOO a od podzimu se začne objevovat jako hlavní hrdinka v Dobrých zprávách. Její strava je tak hodně často odkázaná na televizní catering, což pro ni jako pro vegetariánku není jednoduché.

"S postupem času je to čím dál lepší. I grilovačky už mám díky různým alternativám pestřejší, než když jsem mohla jíst jen papriky, lilek a cuketu. V cateringu už si taky zvykli, že chodím prudit, že potřebuji něco bezmasého. Nejčastěji tam chodím na šopák, ten mají vždycky, takže je to zaručené," prozradila Natálka, s níž jsme probírali i to, že pro vegetariány je mnohem větší problém udržet si postavu, protože v bezmasých jídlech číhají nástrahy v podobě kalorických bomb, jako je smažený sýr.

"V typicky českých restauracích není nabídka zrovna pestrá, ale existuje spousta jiných, kde jsou na vegetariány připravení," míní herečka, kterou budeme moci brzy vidět i na muzikálových prknech. Její účinkování v hit muzikálu s písněmi Hany Zagorové Biograf láska, který bude mít premiéru v Divadle Kalich 16. září, jsme také v našem videu probrali. ■