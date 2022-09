Může se chlubit dokonalým úsměvem a útlou figurou: Hvězda seriálu ZOO ale nemá tyhle křivky zadarmo

Michaela Pecháčková Super.cz

Hvězdu seriálu ZOO, herečku Michaelu Pecháčkovou (18), televizní diváci už dobře znají. Nově se půvabná blondýnka bude objevovat i na divadelních prknech, a to v novém představení z hitů skupiny Olympic Okno mé lásky.

Na kostýmovou zkoušku dorazila herečka ve sportovním a předvedla tak neuvěřitelně útlou postavu, kterou se může chlubit. Jak sama přiznala, nic není zadarmo. „Aktivně běhám, to mě baví, to neberu jako povinnost. A obecně mě baví cvičení. Navíc tady mám asi šest choreografií a každý den dřeme. Jsme čtyři hodiny na tanečním sále a opravdu to pilujeme,“ svěřila se Super.cz půvabná herečka.

Kromě práce Michaelu letos čeká maturita. „Až dozkoušíme muzikál, tak mě čeká natáčení seriálu ZOO a studium konzervatoře, bude to těžké, ale já to zvládnu, budu se snažit a ono to vyjde. Čeká mě maturita a jestli se rozhodnu, tak ještě další dva roky zůstanu,“ dodala Pecháčková. ■