Jedno turné střídá další: V létě musela kapela Lucie zrušit jen jeden koncert. Kvůli bouřce, která lámala stromy

Kapela Lucie končí letní turné, chystá se na podzimní koncertování se symfonickým orchestrem a poprvé se v celé sestavě objeví i v talk show. "Je to poprvé po sedmatřiceti letech," spočítali pánové po kratších dohadech. 7 pádů Honzy Dědka si vybrali, protože moderátor je spoluautorem několika knih o kapele.

Letní open air turné porběhlo bez větších problémů, jen kvůli počasí přidali do kapelního merche také pláštěnky. V jednom případě by však nestačily. "Když jsme hráli v Ledárnách, lidi tam stáli a nevadilo jim, že pršelo, ale byl to teplý déšť. Ale ty pláštěnky si kupovali, protože je potřebovali," vyprávěl David Koller. Jeden koncert na Slovensku, v Piešťanech, ale museli kvůli počasí zrušit.

"To byla příšerná bouřka," vzpomínal PBCh. "Kluci zůstali v hotelu a já jako jediný nebyl včas zachycen a dojel jsem až k pódiu. Mám velké auto, ale v jedné chvíli jsem jel po dvou kolech. Vítr kácel stromy a byly takové blesky, jak se zpívá v jejich hymně Nad Tatrou sa blíská," doplnil Michal Dvořák (56). "Hledají nový termín, pokud se umoudří nevyzpytalné počasí," upřesnil PBCh.

Další, už vnitřní část turné s názvem Lucie v Opeře, kapelu teprve čeká. Od původních koncertů, které muzikanti odehráli skutečně ve Státní opeře, se bude lišit počtem filharmoniků, kteří je budou doprovázet, na přání PBCh. přibude i harfa. "Bude to ve velkých halách, ale ta scéna bude evokovat všechno, co má," uvedl Koller.

Od Roberta Kodyma (55) jsme chtěli vědět, zda na pódiu bude i větrák, na který je zvyklý, když zpívá s kytarou a rozevlátými vlasy. "Bude tam spousta větráků. Když se vytváří umělá mlha, tak součástí každého toho výrobníku je velký větrák," nemusejí se podle něj fanynky bát, že by přišly o tenhle pohled. ■