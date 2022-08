Monika Bagárová se pochlubila postavičkou v bikinách. S dcerou Ruminkou si dopřává relax v exotice

Monika Bagárová Herminapress

Zpěvačka Monika Bagárová (28) letos neprožívala zrovna nejjednodušší období. Zkusila se vrátit k otci své dcery Ruminky (2) Machmudu Muradovi (32), ale s MMA zápasníkem jim to nakonec opět nevyšlo, ač se oba kvůli dceři hodně snažili.

Bagárová si aspoň trošku spravila chuť na exotických Maledivách, kde si dopřávala zaslouženou dovolenou s dcerou. Zpěvačka pak potěšila i oko nejednoho svého fanouška, když předvedla svou parádní postavičku v bikinách.

„Maledivy jsou splněný sen,“ rozplývala se zpěvačka, jež se proslavila díky SuperStar. S Muradovem je v kontaktu zejména kvůli dceři, jako partneři už si ale spolu nemají co říct. „Zjistili jsme, že nám vztah radost nedělá, je nám mnohem lépe bez sebe. Jediné, co je pro nás důležité, je Ruminka. On je táta, já máma a věřím, že celý život se budeme snažit, aby se jí neztratil úsměv na tváři,“ řekla k rozchodu se zápasníkem Super.cz Bagárová.

Muradov teď ani nesmí do Česka jezdit. Uzbecký zápasník totiž nedostal vízum a nemá tak povolení ke vstupu do země. Komunikace s dcerou tak zatím může fungovat maximálně skrz obrazovku počítače nebo telefonu. ■