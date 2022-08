Exmanželka Schwarzeneggera šokuje svým vzhledem: Ani si není podobná, zhrozili se fanoušci

Maria Shriver Profimedia.cz

„Co si to provedla s obličejem? To je děsivé!“ komentoval jeden z uživatelů Twitteru. „To je snad photoshop, to nemůže být skutečné,“ přidal se další.

Není známo, jestli Maria někdy podstoupila plastiku v obličeji nebo jiný zkrášlující zákrok. Ke stárnutí zaujímá celkem jasný postoj.

Shriver v minulosti hovořila otevřeně o stárnutí, které dle vlastních slov vnímá pozitivně. Dokonce mluvila na summitu s názvem Radically Reframing Aging, kde s celebritami jako Marthou Stewart, Pavlínou Pořízkovou, Jamie Lee Curtis, Goldie Hawn a řadou odborníků z oboru řešila zdravý přístup ke stárnutí.

„Antiaging je zastaralý koncept, který nás nutí myslet si, že na sobě musíme neustále něco napravovat nebo vypadat stále stejně jako ve 20 nebo 30. Média to tak prezentují a některé z nás tak bohužel mají ze stárnutí obavy,“ nechala se slyšet pro Oprah Daily.

Pro Haute Living dokonce sepsala tipy, jak stárnout s grácií a kvést v každém věku. Ty zahrnují samozřejmě zdravé stravování, dostatek hydratace a spánku, pravidelný pohyb a meditace a další.

Maria je matkou Katherine (32), Christiny (31), Patricka (28) a Christophera (24), které má z manželství se Schwarzeneggerem. Byli svoji od roku 1986. Shriver manžela opustila, když se v roce 2011 provalilo, že je otcem syna Josepha jejich dlouholeté hospodyně Mildred. Rozvod ovšem dovršili až loni. ■