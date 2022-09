Dráždivý dekolt a síťované punčochy: Kráska Sharlota předvedla figuru v provokativním modelu

Sharlota Frantinová Super.cz

Půvabná rapperka se totiž na jevišti objeví v pořádně odvážném outfitu. Ten poprvé předvedla na kostýmové zkoušce pod vedením výtvarníka Romana Šolce. „Cítím se v tom skvěle, je to můj denní chleba. Dnes se stala skvělá věc, protože jsem přišla na zkoušku v úplně tom totožném a vyšli kostyméři a ptali se, kdo mě obléknul,“ svěřila se Sharlota Super.cz, která si zahraje v síťovaných punčochách, mini kraťásech a odvážném topu.

„Trochu jsem se toho bála, ale teď když jsem v koloběhu zkoušení, tak si to strašně užívám,“ svěřila se Sharlota, která na jevišti předvede divokou show. „Dnes jsem měla malý úraz a kousla se do rtu, některé scény jsou tam vyhrocené a je tam možnost zranění, ale těším se na to protože to bude divoký,“ dodala zpěvačka.