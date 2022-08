Diváci se zlobí, že se z doktora Máry v Ordinaci stal klaďas: Co na to oblíbený představitel záporných hrdinů?

Robert Jašków Super.cz

"Stěžovat si můžou, ale scenáristům. Já si myslím, že se to zase posune někam dál. Nikdo není jen takový nebo makový. Máru prostě zasáhla hluboká láska k Táně, což je pochopitelné. A uvidíme, co s ním scenáristé provedou dál. Já s tím nic provést nemůžu," vysvětloval herec, kterého jsme potkali před natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Zdálo by se, že by Jaškówovi, který je do rolí padouchů obsazován velmi často, mohly takové postavy chybět. Aktuálně totiž žádného záporáka nehraje. "V nejbližší době žádné nechystám, možná je pro mě chystá někdo jiný," krčil rameny.

"Mám za sebou hezké natáčení dalších věcí, ať už je to seriál Pálava, který jsme na Moravě točili od května do července, pak mám ještě roztočený jeden krásný animovaný film a i další věci, o kterých ještě nemůžu mluvit. Jsem spokojený. A až přijde nějaký záporák, tak ho zase vymrsknu," smál se s tím, že mu aspoň teď v obchodě prodají rohlíky s úsměvem. ■