Chystá se na Miss Bikini Fitness? Známá zpěvačka kvůli svatbě neskutečně zamakala na figuře!

Rita Ora je poslední dobou denně ve fitku. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Není divu, že si Rita vyšla v úsporném úboru i na ulici. Při chůzi její tělo hrálo všemi svaly a Rita by už s klidem mohla vyrazit i mezi soutěžící v Miss Bikini Fitness.

Autorka hitů Hot Right Now nebo How We Do (Party) si nedávno vzala při tajném obřadu v Londýně o patnáct let staršího režiséra filmu Thor Taiku Waititiho. Jejich vztah se přitom provalil teprve loni v srpnu.

Dvojice byla dva měsíce zasnoubená, než do toho praštila. Nyní se očekává, že uspořádají i pořádnou party pro všechny přátele a příbuzné stejně jako to udělali Ben Affleck s Jennifer Lopez. Je jasné, že Rita na ní bude ve své životní formě. ■