Z hádek jsem strašně vyčerpaný, říká Jakub Prachař. Při natáčení nového filmu si jich užil ažaž

Jakub Prachař Herminapress

"Lidé mají tendenci se nedat, každý si chce prosadit to svoje. Všichni si hájí svoji pravdu, a jakmile narazí dvě pravdy, je z toho hádka. Už od pradávna to tak bylo, že vždycky měl někdo největší pravdu. Film je nahoru a dolů, stejně jako to probíhá ve vztazích," míní Jakub.

Jak už název filmu napovídá, vše se točí kolem hádek a Jakub prozradil, jaké pocity ho ovládají, když se on sám do konfliktu dostane. "Já jsem z hádek strašně vyčerpaný, stydím se, jsem u hádání směšný. A myslím, že hádky vyčerpávají každého."

Během natáčení byli herci rádi, když měli chvíli klidu a mohli si oddechnout od křiku a silných emocí. "Když bylo u natáčení volno, všichni někam zalezli, aby měli chvíli klid. Navíc se scény opakovaly a bylo velmi těžké ty hádky oddělit, vědět, kdy se mám hádat roztomile a kdy ne," popsal.

Takové ty nekonečné hádky si pamatuje už z raného dětství, kdy šmíroval sousedy. "Bydleli jsme v paneláku v Libni, kde bylo v koupelně všechno slyšet, a když jsem strčil hlavu pod vodu, bylo to slyšet ještě víc. Poslouchal jsem tak sousedy. Občas se hádalo víc partají, ale to nebylo ono, to už bylo moc," odhalil Prachař jednu ze svých vzpomínek. ■