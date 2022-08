O mužích po čtyřicítce tvrdila, že smrdí! Vedle padesátníka Jaromíra Soukupa je teď Hanychová šťastná jako dlouho ne

Agáta Hanychová o Jaromíru Soukupovi Super.cz

"Muži po čtyřicítce smrdí," řekla kdysi v jednom svém živém vysílání. Co na své bývalé výroky říká? "Byla to velká blbost. Kdybych dřív randila se staršími muži, byla bych šťastnější," řekla Super.cz Agáta.

A na Jaromíra pěje samou chválu. "Je to nejlepší vztah. Já věkový rozdíl při našich aktivitách nevidím. V jakémkoli sportu je lepší než já," vysvětluje. "Jaromír je vtipnej a chytrej. Cokoli nechápu, vysvětlí a hodiny dokáže diskutovat. Můžu si ho vážít za to, co vybudoval, co dokázal. Já k němu fakt vzhlížím, to mě baví nejvíc. A do toho je fakt hezkej," usmívá se Agáta.

Konečně prý má také muže, kterému neplatí nájem nebo nákup do ledničky. "Vždycky jsem říkala, že chci kluka, který bude mít dům a lepší auto než já. Tak jsem ráda, že Jaromír těch domů má několik," dodala se smíchem. ■