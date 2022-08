Poslední jídla slavných: Co si dali před smrtí Marilyn, Elvis, Michael nebo princezna Diana?

Co pozřeli tito a další slavní, než vydechli naposledy? Foto: Super.cz/Profimedia

Marilyn Monroe

Hollywoodský ikona 50. let trpěla bohužel psychickými problémy a následně závislostí na lécích na předpis, které se jí také staly osudnými. Ať už k předávkování došlo nešťastnou náhodou, nebo šlo o záměr, poslední pokrm Marilyn Monroe (✝36) byl dostatečně luxusní. Šlo podle všeho o masové koule s houbami a šampaňské.

Elvis Presley

O smrtící dietě krále rock and rollu Elvise Presleyho (✝42), která dost přispěla k jeho skonu, si můžete podrobně přečíst v odkazu výše. Vzhledem k nezdravému stravování a závislosti na lécích na předpis měl v posledních měsících života vážné problémy s vyměšováním. A protože byl nesmírně na sladké, není asi překvapením, že posledním, co pozřel, byly sušenky se zmrzlinou. Snad ho alespoň uspokojily.

Princezna Diana

Princezna Diana (✝36) zemřela v Paříži při tragické autonehodě, když její vůz pronásledovali paparazzi. Do města lásky se vypravila s tehdejším partnerem Dodim Al Fayedem, který ji plánoval vzít na večeři a požádat o ruku. Bohužel s ní zahynul v autě. Kvůli novinářům si místo večeře v restauraci raději objednali room servis do hotelového pokoje. Objednali si mořský jazyk se zeleninovou tempurou, houbami a chřestovou omeletou.

Kurt Cobain

Frontman kapely Nirvana Kurt Cobain po nekonečném boji se závislostí na drogách a alkoholu spáchal sebevraždu ve věku pouhých 27 let. Stejně tragicky jako jeho konec působí i to poslední, co zkonzumoval. Vzhledem k tomu, že si sám vzal život, to nicméně byla jeho volba. Pro některé nejspíš odpudivá, pro jiné hodná rockové hvězdy. Než se střelil do hlavy, dopřál si Kurt plechovku svého oblíbeného tmavého piva a cigaretu.

John Lennon

I zpěvák legendárních Beatles John Lennon přišel o život předčasně. Zemřel rukou duševně chorého fanouška Marka Davida Chapmana, který ho na schodech před jeho domem zastřelil. Lennon si po cestě z nahrávacího studia stihl dát hovězí sendvič s tím, že se doma dorazí něčím pořádným, aniž by věděl, že to bude jeho poslední jídlo.

James Dean

Jeden z nejvíc sexy herců v historii Hollywoodu žil rychle a zemřel mladý. A sice při autonehodě ve svém sporťáku Porsche 550 Spyder, který přezdíval „Malý Bastard“, ve věku pouhých 24 let. Při čelní srážce s jiným vozem byl na místě mrtev. Než se vydal na cestu, dopřál si v kavárně jablkový koláč se sklenicí studeného mléka.

Michael Jackson

Celý svět jako by se zastavil, když ho obletěla zpráva o smrti krále popu. Mnoho lidí si dokonce pamatuje přesně, co dělali ve chvíli, když snad každá televizní a rádiová stanice hlásila, že Michael Jackson (✝50) zemřel na předávkování léky. Ty mu podal jeho ošetřující lékař, který zjevně neodhadl dávku, a později byl za incident odsouzen. Michaelovým posledním pokrmem byl jeho oblíbený špenátový salát. ■