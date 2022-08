Natálie Grossová chystá romantickou píseň. Bude se jednat o milostné vyznání influencerovi, který je stále s ní?

Natália Grossová a Adam Kajumi Super.cz

Natálka Grossová (19) stále tvrdí, že s Adamem Kajumim, který se zviditelnil v reality show Like House, jsou přátelé. Na veřejnosti se ale objevují už jen spolu. „ Já musím říct, že v létě jsme spolu začali trávit hodně času, když se někam jde, tak většinou jdeme spolu, je to příjemný, milý doprovod, tak si nemůžu stěžovat,“ řekl Super.cz Adam.

Největší pozornost oba získali poté, co se pochlubili fotkou z bazénu během dovolené v Itálii. „Ano, ta fotka vzbudila velké reakce, možná nad očekávání, ale byly to fajn reakce, ale ve větší míře, než jsme čekali,“ reagovala krásná Natálie.

Zatím se oba nepřiznali, co mezi nimi ve skutečnosti je. Zkrátka užívají si toho, že jim je spolu fajn. Natálie navíc připravuje na září novou píseň a v klipu si zahraje právě Adam. Bude se tedy jednat o romantické vyznání lásky? „Je to napsaný příběh ze života, který jsem napsala já a moje ségra Denisa. Je to o tom, co se mi stalo, hraje tam Adam. A doufám, že to bude mít úspěch. Jinak poslední letní dny trávím neustále v divadle. Zkouším dva muzikály. Okno mé lásky a Doktor Faust,“ dodala sympatická zpěvačka a herečka. ■