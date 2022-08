Vypadala zkroušeně: Ellen DeGeneres poprvé spatřena od tragické smrti své expartnerky Anne Heche

Ellen DeGeneres (vpravo) a Portia De Rossi Profimedia.cz

Jejich dřívější vztah se po tragické autonehodě Anne Heche opět dostal na přetřes, a to už od něj uběhlo dlouhých dvaadvacet let. Slavná moderátorka Ellen DeGeneres (64) tvořila pár s Heche, která zemřela minulý týden ve svých třiapadesáti letech na následky nehody, tři roky. Poprvé od úmrtí Heche byla DeGeneres spatřena ve středu v ulicích Montecita v Kalifornii v doprovodu své manželky herečky Portie De Rossi (49). Měly namířeno na oběd do bistra Tre Lune. Ellen přitom působila dost zkroušeným dojmem.