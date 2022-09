V prádle se sice fotí, ale podprsenku nechává často doma: Sexy Bára Mottlová si pod šaty nevzala prádlo, a takhle to dopadlo

Barbora Mottlová Super.cz

"Je vedro, tak je vždycky příjemnější jít oblečená na pohodu. Tenhle outfit jsem ukořistila na dovolené v New Yorku, takže jsem ho s radostí vytáhla i tady v Čechách. V těhle šatech jsme našponovaná jak blázen, jsou tak natahovací, že drží to, co mají. Ale většinou prádlo nosím, v mém věku už by to bez toho moc nešlo," vysvětlila.

Herečka nedávno oslavila šestatřicáté narozeniny a je víceméně se svojí postavou, včetně bujných přírodních ňader, spokojená. "Nad plastikou zatím nebylo potřeba uvažovat, ale ráda bych děti, aspoň dvě, a po dětech už to asi přijde," myslí si Bára, která v našem videu na konto pevnosti poprsí přidala i vtip. ■