Masakr králíků i orgasmus při fénování: Oldřich Kaiser zažívá při natáčení nového filmu okamžiky, kdy tuhne krev v žilách

Oldřich Kaiser Super.cz

Kaisera jsme zastihli v den, kdy bylo příšerné počasí, lilo jako z konve, ale přesto se na statku muselo v natáčení pokračovat. "Co k tomu říct. Když je hezky, tak je i tady hezky, a když prší tak prší. Ale holky kostymérky mě fénovaly, abych nenastydl. To bylo tak hezké, podobné jako orgasmus. Díky péči krásných milých dam se tady cítím skvěle," nenechal si zkazit náladu herec, který nám vyprávěl i o svojí roli, kdy se děj promítl i do reálného života.

"Ve filmu tomu zahradníkovi otráví králíky, ale i tady někdo králíky nějakým způsobem zprovodil ze světa," prozradil Kaiser. Otec režiséra, v jehož domě se natáčí, našel mrtvolky svých vlastních králíků poházené po zahradě. "Co se děje ve filmu, se stává i nám. Tak jsem zvědavý, co nás ještě čeká," krčil rameny.

Ve filmu si jeho manželku zahraje hercova skutečná partnerka, písničkářka Dáša Vokatá. Na natáčení v dešti chyběla, ale na place jim to prý klape. "Já většinou mlčím, a to, co řekne Dáša, splním. Spolupráce je úžasná," upřesnil Oldřich Kaiser. ■