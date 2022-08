Denisa Nesvačilová přiznala vztah s Petrem Kolečkem: Nikomu se nestala křivda, tvrdí

Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová na premiéře filmu Přes prsty (2019). Denisa v Kolečkově režijním debutu hrála jednu z hlavních rolí. Profimedia.cz

Zatímco Kolečko uvedl, že vztah s Vignerovou dlouhodobě nefungoval a oba byli nešťastní, modelka to vidí jinak. „Musím říct, že to byla pořádná kudla do zad. Petr ukončil náš vztah toto pondělí. To, že má Petr poměr, mi oznámil asi dvě hodiny před tím, než se to objevilo v novinách,“ řekla Aneta Super.cz.

Že měli s partnerem ve vztahu problémy, nezastírala. „Ale problémy jsou od toho, aby se řešily. A tím nemyslím rozchodem a novým poměrem. Jsme máma a táta, máme syna,“ říká maminka dvouapůlletého Jiříka.

Nyní se ke vztahu vyjádřila také Nesvačilová, která řekla, že jde o velmi čerstvou záležitost a že do něj oba vstupovali svobodní.

„Mezi mnou a Petrem to trvá doslova pár dnů, jsem proto velmi překvapená, kolik pozornosti naše rodící se křehká láska vzbuzuje. Oba jsme do vztahu vstupovali jako svobodní lidé, nikomu se nestala žádná křivda,“ řekla herečka Showtimu na své domovské televizi CNN Prima News. ■