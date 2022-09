Inspirujte se: Korpulentní česká moderátorka si se sousedy vytvořila zahrádky ve vnitrobloku. Dům ji tak nechybí

Aneta Christovová Super.cz

„Děláme si to prostě hezký, každý ten koutek byl předtím plevel a teď si pomáháme, hlídáme si to. Máme tady místo i na ohýnek a grilovačky. Kdysi tady bylo i dětské hřiště a v zimě se tu bruslilo,“ prozradila Aneta Super.cz.



Všechny zahrádky si moderátorka s dalšími obyvateli hýčká i přes to, že tento vnitroblok je volně přístupný. Čas od času se stane, že do místa bohužel zavítá i někdo, kdo něco ukradne.

„Měli jsme tam dvě kačenky, žabáka, a pak ty sošky zmizely. Možná zdobí teď jiné zahrádky. Zloději jsou ale schopni i vyndat celou kytku. Jednou jsme přišli na zahrádku a tam prázdná díra.“

Díky těmto opečovávaným zahrádkám tak Anetě ani nevadí, že nemá dům se zahradou, ale žije v bytě bez balkónu. „Ne, to mi nechybí, jedině to, že bydlím ve třetím patře bez výtahu, to je jediné mínus, ale jinak nepotřebuji ani balkón. Tady ve vnitrobloku máme všechno hezké,“ dodala během rozhovoru Aneta Christovová. ■