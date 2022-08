Ve slavném muzikálu hrála pyšná princezna sekretářku. A konečně se vdala za Ráže

Josef Bek a Alena Vránová ve filmu Hudba z Marsu Foto: Prima Max

Říká se: co Čech, to muzikant. O to se diváky snaží přesvědčit i hudební komedie Hudba z Marsu (1955), která byla druhým společným filmem proslulé režisérské dvojice Ján Kadár (✝61) a Elmar Klos (✝83) a na jejímž scénáři se podílel Vratislav Blažek (✝47). Příběh, který je zasazen do období „rozkvětu naší socialistické společnosti“, respektoval ideové požadavky, ale díky skvělému hereckému ansámblu se na něj dá koukat i s odstupem času.