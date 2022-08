Pozor, zvoní! Letos vás nástup do školy bude bavit všechny

Sinsay je novou módní DNA pro všechny své zákazníky, kteří na jednom místě pohodlně nakoupí vše od oblečení přes doplňky až po boty Foto: sinsay.com

Září je pomalu ale jistě za dveřmi a rodičům sice končí dvouměsíční intenzivní péče o ratolesti, ale zároveň začíná příprava na školní maraton. Není ale důvod k panice, letos vás návrat do školních lavic bude bavit!

Také si každý školní rok říkáte, že začátek toho příštího začnete určitě včas? Toužíte po konečně klidném září? Už žádné stresy a zmatečné pobíhání po obchodech z jednoho konce města na druhý? Víme, jak zvládnout začátek školního roku v pohodě!

Školní výbava, bez které se od září neobejdete

Školní výbava je mnohými rodiči mylně zaměňována za školní potřeby. Co jsou tedy školní potřeby a bez jaké výbavy se vaše dítě v září neobejde?

Dokážete si představit školní vyučování bez pravítka, školního penálu, tužky, ořezávátka, obalů na sešity nebo pastelek? Tyto a celá řada dalších školních pomůcek jsou nezbytné potřeby, které všem dětem pomáhají v učení, podporují je při poznávání i prohlubování a osvojování nabytých vědomostí.

V Sinsay se na první zářijové zvonění poctivě připravili

Školní výbavu vám na rozdíl od seznamu školních pomůcek nikdo na papíře bohužel nedá. Jste to vy, kdo malému školákovi nebo už i skušenému studentovi vytváří pohodlný svět. Vybavit školáka není jednoduché. Musíte myslet na přezůvky, boty na tělocvik, praktický školní batoh, zámek na skříňku, ale i na oblečení, ve kterém se bude vaše dítě cítit dobře. Ano, není toho málo.

Do školních lavic stylově od hlavy až k patě

Milý deníčku, už brzy se vrátím do školy! Více ti ale řeknu později, protože jdu s našima nakupovat do Sinsay. Ale neboj, za chvíli jsem zpět.

A co udělá dětem během nákupu v Sinsay radost? Co třeba postavičky kreslených hrdinů, které se objevily v letošní kolekci? Jsou to právě Mickey Mouse s Minnie, pokémoni nebo jednorožci, kdo potěší nejen naše nejmenší, ale i puberťáky, kteří chtějí být ve školních lavicích obzvláště styloví.

V Sinsay si ale vyberou i starší děti a teenageři. Originální a nezaměnitelné potisky stejně jako univerzální kombinace jsou receptem pro letošní školní kolekci Zpátky do školy.

Sinsay je novou módní DNA pro všechny své zákazníky, kteří na jednom místě pohodlně nakoupí vše od oblečení přes doplňky až po boty

Od elegantního outfitu po tenisky na tělocvik

V Sinsay se na první zářijové zvonění poctivě připravili. Léta zkušeností a skvělá komunikace se zákazníky je naučily, že školní pomůcky a výbava nejsou jen penál s pastelkami, batoh a tenisky na tělocvik. Návrat do školy je rituál a v tento velký den se chce každá dětská duše bez ohledu na věk a pohlaví cítit výjimečně, stylově a pohodlně.

Máte doma malého objevitele, který touží mít vědu doslova vtisknutou na srdce? S originální sérií oblečení Let’s Science to nebylo nikdy jednodušší! Ale lusknutím prstu také můžete každého svého nezbedu, velkou slečnu i drsného puberťáka proměnit v elegantního studenta, sportovního nadšence i stylového boha, který bude udávat módní trendy.

Letošní návrat do školy tak trochu jinak

Sinsay není jen značka plná barev a trendů. Je novou módní DNA pro všechny zákazníky, kteří na jednom místě pohodlně nakoupí vše od oblečení přes doplňky až po boty. Obléknete zde jednoduše celou svou rodinu, a to od hlavy až k patě.

Letošní návrat do školy bude pro vás i vaše ratolesti konečně radostí. Pokud vám při pohledu na dlouhý seznam věcí, které musíte nakoupit, skřípal zip peněženky a podrážky bot se preventivně ochodily o nějaký ten centimetr kvůli očekávanému pobíhání z obchodu do obchodu, budete překvapeni. Příprava na září pro vás bude nově ve znamení skutečně příznivých cen a vysněného výběru. A hlavně – všechno najdete pěkně pod jednou střechou.

Ať návrat do školy stojí za to! ■