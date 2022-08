Kde je Katka? ptají se turisté v Srní. Představitelka oblíbené prodavačky z Policie Modrava je trojnásobná babička

Taťjana Medvecká se před pár dny vrátila z dovolené na Hvaru. Michaela Feuereislová

Co na to její představitelka Taťjana Medvecká (68), setkala se během kariéry s podobnými nadšenými ohlasy? „Vzhledem k tomu, jaké role dostávám, spíš dramatičtější, tak ne. Je to milá výjimka, za kterou jsem velmi vděčná,“ řekla Super.cz.

Na Šumavu jezdívala ještě předtím, než začali točit seriál. „Vidím pár těch záběrů a úplně se mi sevře srdce. Ale správně říkal pan režisér, že v nejlepším se má přestat. A ví, co dělá. Je obdivuhodné, že se seriálem prožil 13 let života.“

Na představení definitivně poslední 4. řady diváckého hitu dorazila ve výborné náladě, odpočatá, krásně opálená. Prožila totiž třítýdenní dovolenou na ostrově Hvar v Chorvatsku. „Jezdím sama, protože manžel by tam trpěl, nemá to rád,“ prozradila Super.cz herečka.

Užívala si hlavně plavání. Oceňuje, když má voda minimálně 26 stupňů. „Vydržím hodinu plavat, ale nesmí mi být zima na břicho.“ Dokonale štíhlá postava prozrazuje, že stále miluje pěší chůzi. „A stále neřídím auto,“ doplnila nám se smíchem trojnásobná babička.

Jestlipak se její dvě dcery vydaly v maminčiných uměleckých stopách. „Ne, ne, Kristina (34) sice vystudovala FAMU, ale Kačenka (40) Univerzitu Karlovu.“ Starší dcera má holčičku a mladší dcerku a kluka.

Taťjana Medvecká je velký „držák“. S manželem Jiřím Dufkem (1950), scenáristou a pedagogem FAMU, jsou od roku 1979! „Víte co, já už to ani nepočítám. Hodně dlouho jsme spolu,“ rozesmála se sympatická herečka.

Zrovna tak má na kontě desetiletí v angažmá Národního divadla, kde prožila víc jak 46 let! Těší se na zahájení sezóny 29. srpna. Diváci můžou oblíbenou seriálovou prodavačku Katku vidět v Kytici, Maryše, v Králi Oidipovi, Audienci pro královnu, v Netrpělivosti srdce a v představení Otec hlídá dceru. ■