Reality show Love Island v nové řadě mění moderátorku: Nikol Moravcovou vystřídá kráska, kterou dobře znáte

Zorka Hejdová Michaela Feuereislová

Tedy pro televizní diváky žádným nováčkem není. Zoru Hejdovou (32) znají už ze Snídaně s Novou anebo ze třetí řady Česko Slovenské SuperStar. Moderávání reality show je pro ni výzvou. "Vše, co jsem moderovala na televizní obrazovce, nemělo s Love Islandem nic společného. Sama jsem zvědavá, jak do tohoto formátu zapadnu. Mám k Love Islandu přirozený respekt, ale těším se," říká.

Zorka je šťastně vdaná, s manželem Mírou Hejdou oslavili už deváté výročí svatby. Každopádně vnímá prostřednictvím svých nezadaných kamarádek, že najít v dnešní době lásku je poměrně složité. "Je to paradoxní, protože člověk by si myslel, že v dnešní době sociálních sítí bude jednoduché se seznámit, ale mám pocit, že někdy je ten svět až moc virtuální a člověk tomu musí jít naproti i jinými cestamí," míní.

Přihlásila by se sama do podobné soutěže, kdyby byla nezadaná? "Kdyby mi bylo o několik let méně, byla bych single a nepracovala bych ve veřejné sféře, tak si to možná i dokážu představit. Pro mladé lidi, kteří nemají partnera, je to super. Prodlouží si léto. Užijou si dva měsíce v krásném prostředí a třeba to klapne a zamilují se, tak proč to nezkusit," soudí Zorka.

Stejně jako u Nikol bude moderování Love Islandu znamenat stěhování celé rodiny na Kanárské ostrovy také pro Zorku. "Konzultovala jsem to s manželem, protože jeho názor byl pro mě klíčový. Míra mě podporuje ve všem, co dělám, a řekl mi, že bych do toho určitě měla jít a že to zvládneme! Navíc jsme si vždy chtěli zkusit, jaké je to bydlet u moře. Má práci, kterou si lze zařídit tak, aby ji mohl dělat částečně i z dálky, byť na některé akce a natáčení se bude muset do Čech vracet. Jsem ráda, že mám vedle sebe partnera, který je mi oporou. Bez jeho pomoci bych takovou nabídku s rok a čtvrt starým synem přijmout nemohla, ale on jako táta funguje báječně," uzavřela. ■