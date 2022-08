Vignerová poprvé promluvila o rozchodu se scenáristou Kolečkem a jeho novém vztahu: Byla to kudla do zad!

Aneta Vignerová a Petr Kolečko Michaela Feuereislová

Pravda je ale podle modelky jinde. "Musím říct, že to byla pořádná kudla do zad. Petr ukončil náš vztah toto pondělí," řekla Super.cz Vignerová. Překvapená je i z jeho nového vztahu s herečkou Denisou Nesvačilovou, se kterou natáčel v létě seriál Pálava.

"To, že má Petr poměr, mi oznámil asi dvě hodiny před tím, než se to objevilo v novinách. Takhle se to přeci nedělá, tohle hodně zabolelo. Měli jsme ve vztahu problémy, který pár je ale nemá?! Ale problémy jsou od toho, aby se řešily. A tím nemyslím rozchodem a novým poměrem. Jsme máma a táta, máme syna," dodala smutně modelka, pro kterou je nyní prioritou, aby se rozchod co nejméně dotknul jejich syna. ■