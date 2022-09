Bývalka Hugha Hefnera otevřeně o sexu s králem Playboye: Byla to fuška a říkaly jsme mu u toho ‚taťko‘

Holly Madison nastínila, jaký byl sex se zakladatelem Playboye... Profimedia.cz

Také vás vždy zajímalo, jak to měly holky z Playboye žijící v legendárním sídle ‚Playboy Mansion‘ s Hughem Hefnerem (✝91)? Zda je měl spíš na rozptýlení a pokochání se jejich půvaby nebo byly jejich služby pánovi domu ‚se vším všudy‘? Nyní o tom otevřeně promluvila jedna z jeho bývalých přítelkyň Holly Madison a nebožtík Hugh by za její slova asi nebyl zrovna rád…

Dnes dvaačtyřicetiletá modelka známá i z reality show The Girls Next Door nebo z vlastní show Holly’s World, se nechala slyšet, že sex se zakladatelem Playboye byl hrubý a že to byla fuška. Holly, jež se do Playboy Mansion dostala ve svých jednadvaceti, prozradila, že se Hefner často v ložnici ani nepohnul a všechny dívky mu u toho říkaly ‚taťko‘.

Madison se o intimních chvílích s Hefnerem, jenž zemřel před pěti lety ve svých jednadevadesáti, rozpovídala spolu s další bývalou playmate Bridget Marquardt v pondělí v novém podcastu nazvaném Girls Next Level.

Dámy přiznaly, že to chtěly mít vždy co nejrychleji za sebou a že žádná z nich do toho nebyla nijak žhavá. Holly uvedla, že všechny holky považovaly sex s Hughem za ‚fušku‘, která ovšem někdy trvala třeba jen minutu, ale dělaly to, jelikož se bály, že by je jinak Hefner vykopnul z domu… ■