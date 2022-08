Takhle slavila Andrea Kalivodová s manželem bronzovou svatbu: K výročí si nadělili netradiční dárek

Andrea Kalivodová Foto: Super.cz/se svolením A. Kalivodové

„S mým manželem Radkem jsme již 8 let, je to tedy bronzová svatba. Milujeme krásná česká města, jako je Praha, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Třeboň. Naposledy jsme spolu byli sami na skvělém výletě v Italském Miláně v únoru na Valentýna v roce 2020. Pak přišel covid a všichni víme, co následovalo. Takže takhle sami a bez dětí jsme opravdu vyrazili s manželem po více než dvou letech,“ svěřila si Super.cz zpěvačka, která si užila romantiku právě v kouzelném Českém Krumlově.

Nechyběl čas na památky a toulky městem. „V Českém Krumlové plánuji na příští sezónu 2 koncerty, byli jsme tedy také obhlédnout terén,“ prozradila Andrea s tím, že vyšel čas i na koupání.

S manželem si nadělili k výročí opravdu neobvyklý dárek.

„Začali jsme spolu intenzivně cvičit. Tedy já jsem konečně začala pravidelně a progresivně cvičit pod jeho vedením, je to skvělé a konečně se dávám opět kompletně do formy,“ prozradila operní diva. ■