Zpívat své písně mu Karel Gott (✝80) povolil už před 18 lety: Z jeho hitů v podání tohoto zpěváka zamrazí

Milan Fiala Super.cz

Písně legendárního Slavíka už zpívá osmnáct let. A byl prvním, komu to Karel Gott (✝80) nejen schválil, ale dokonce ho i s kapelou Karel Gott Cover Band zval i na své akce. " Posvětil nám to v roce 2004 a hráli jsme i na otevření Gottlandu, " řekl Super.cz zpěvák Milan Fiala.

Jeho podmanivý hlas, který se opravdu hodně podobá tomu Gottovu, jsme měli možnost naposledy slyšet na oslavě narozenin kuchaře Jaroslava Sapíka, kde tedy zazpíval bez kapely, ovšem opět ty nejslavnější hity, což můžete slyšet i v našem videu.

"Jediné, co se nám nepovedlo, bylo to, že jsme si chtěli zahrát přímo s mistrem, ale on vždycky po anglicku zmizel. Ale secvičili jsme pro něj k narozeninám píseň s názvem Karel, věnovali mu ji a byl nadšen. Jestli se někde zachoval její záznam, netuším, ale zřejmě v nějaké německé televizi bude, protože na místě bylo hodně německých štábů," prozradil.

V současné době existuje několik kapel a zpěváků, které hity Karla Gotta zpívají. Jak se dívá Milan na konkurenci?

"Pro nás to konkurence není, děláme to nejdéle a dostal jsem od boha dar, že mám podobný hlas, tóny i rozsah. Na druhou stranu Gottovy písně milují divačky a posluchačky napříč generacemi a každá ta skupina má své fanoušky, kteří by se bili za ty svoje zpěváky, kteří se snaží zpívat jako Karel Gott," uzavřel. ■