Kamarád do deště Sagvan Tofi má styl: Zpěvákovy sandály nešlo přehlédnout

„Já vím, že jsou šik, jsou od jednoho mého oblíbeného módního návrháře. Mám rád věci, které mi sedí a jsou super,“ řekl Super.cz.

Na akci herec dorazil rád, i když hraní golfu neholduje. „Já jsem golf nehrál, přišel jsem jen na pivo a dražbu a pomoci vybrat peníze na dobrou věc. Já sem jezdím pravidelně, ale golf nehraju,“ práskl na sebe Sagvan.

Celkem se podařilo vybrat 368 000 Kč, které pomohou potřebným.

Herec se mimo jiné těšil na novou divadelní sezonu, která opět rozjela kolotoč představení.

„Od září zase začínáme hrát Děti ráje v Kongresovém centru. Hrajeme to už 13 let a budeme mít miliontého diváka. Je to jeden z nejúspěšnějších muzikálů,“ pochlubil se v závěru rozhovoru Sagvan Tofi s tím, že chystá i další projekty, které jsou ale zatím tajné. ■