V 53 letech hraje třicátnici a vypadá fantasticky: Hvězda Policie Modrava a Discopříběhu promluvila o plastikách

Jaroslava Stránská Super.cz

Už třináct let hraje třicátnici a vypadá stále fantasticky. Na obrazovky míří závěrečná řada populárního seriálu Policie Modrava, ve kterém se opět objeví herečka Jaroslava Stránská (53). Představitelka policistky Lucie Krásenské, kterou si mnozí moc dobře pamatují také jako kadeřnici Jitku z Discopříběhu, nám prozradila, co stojí za jejím vzhledem.

„Už třináct let hraji třicátnici, a to ve svých třiapadesáti letech. Je to těžší a těžší, v posledních dílech už je vidět, že to třicátnice není, ale samozřejmě v seriálu stárnu jako všichni ostatní,“ svěřila se Super.cz Jaroslava Stránská na tiskové konferenci seriálu Policie Modrava.

Mnozí ji podezřívají, že za jejím vzhledem stojí estetická medicína, což herečka rezolutně vyvrací. „Všichni mi říkají, jestli chodím na plastiky, nebo na botox. Ale ne, jsem v pohodě, a to stačí. Také jsou to možná geny,“ řekla se smíchem blondýnka, která se pravidelně na Šumavu, kde se seriál již několik let natáčí, vrací. „Mám tam spoustu kamarádů, jezdíme tam, scházíme se tam s naší partou z Modravy a známe se s místními, takže se tam moc ráda vracím,“ dodala herečka. ■