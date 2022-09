Známý rapper se spoustou dětí jede v tvrdých drogách. Hrozí mu minimálně pět let vězení

Fetty Wap si s velkou pravděpodobností půjde na několik let sednout do chládku... Profimedia.cz

Americký rapper Fetty Wap, jenž kromě své tvorby proslul i plozením potomků, se očividně velmi aktivně angažuje ještě v jiné činnosti. Jede totiž v distribuci tvrdých drog. Nově se policii přiznal, že provozoval nezákonné obchodování s drogami nejen v New Yorku, ale i ve svém rodném New Jersey.

Jednatřicetiletý umělec, vlastním jménem Willie Junior Maxwell II, byl již v šestadvaceti nejméně sedminásobným otcem, ale loni bohužel o jednu svou dcerku přišel.

Již v minulosti byl obviněn za distribuci tvrdých drog včetně kokainu a heroinu a nyní tak bude čelit nejméně pěti letům pobytu za mřížemi.

U Maxwella při zatčení našla policie několik kostek se syntetickým opioidem fentanylem, což je nebezpečná látka, která je 50 – 100krát silnější, než morfin. Fentanyl se zneužívá při výrobě drog a je nejčastější příčinou úmrtí Američanů ve věku 18 – 45 let. Rapper měl zároveň u sebe 1,5 milionu dolarů v hotovosti. Podle vyšetřovatelů se rapper v obchodování s drogami angažuje ve velkém , a to na „kilových úrovních“.

Důkazy proti hudebníkovi tak naznačují, že si kromě muziky, v níž se prosadil například hity Trap Queen nebo My Way, dopomáhá v tomto ilegálním odvětví, za což byl obžalován. V pondělí se Maxwell přiznal k držení a distribuci kokainu, za což by si v žaláři měl pobýt pět až devět let. ■