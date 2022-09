Takhle dopadl Vítěz MasterChefa! Žádná luxusní restaurace, Romana Stašu si můžete objednat domů, uvaří vám večeři

Roman Staša Super.cz

Roman Staša se stal před dvěma roky vítězem kuchařské reality show MasterChef. Od té doby je na roztrhání. Momentálně dojezdil Tour de léto se zpěvákem Markem Ztraceným (37). Co se u něj od triumfu změnilo?

"Doufám, že to hlavně nezměnilo mě. To je podstatný. Jinak se změnilo úplně všechno. Narodil se mi syn, mám plný kalendář do května, gastronomie mě provází každým dnem. Nikdy bych před dvěma roky neřekl, že se mi tohle stane," řekl Super.cz Roman Staša na párty televize Nova.

Staša překvapil také tím, že nezakotvil v žádné luxusní restauraci. Jezdí vařit k lidem domů. Klidně si ho můžeme objednat a on vám uvaří večeři. "Objednáte si mě, já přijedu se surovinami, vezmu si vaše hrnce a uvařím vám tříchodové menu," prozradil Staša, který je na roztrhání.

"První volný termín mám květnu," usmívá se Staša, který vám doma uvaří večeři za dest tisíc korun. "Můžou tam být dva až deset lidí. Snažil jsem se, aby to bylo dostupný," dodal hvězdný kuchař. Více se dozvíte v naší reportáži. ■