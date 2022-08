Vztah s o 10 let starší herečkou mu nepřáli: Harry Styles a Olivia Wilde se poprvé vyjádřili ke krutým hejtům

Harry Styles a Olivia Wilde Profimedia.cz

Poznali se v září 2020 při natáčení snímku To nic, drahá, v němž Harry ztvárňuje hlavní roli a Olivia se v něm nejen blýskne, ale sama ho i zrežírovala. Vztah oficiálně potvrdili v lednu následujícího roku, kdy spolu vyrazili na svatbu přátel. Nyní o vztahu poprvé promluvili veřejně ve společném rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

Harry přiznal, že snášet hatery bývá obtížné. „Pochopitelně mi to nedělá dobře,“ přiznal s tím, že se ale vždy uklidňuje tím, že většina fanoušků není tak zlomyslná.

„Je to těžké, když to, že jste mi blízcí znamená, že budete nenáviděni určitou skupinou trollů na Twitteru. Vždycky jsem chtěl jenom zpívat. Ne aby moje sláva takhle ubližovala lidem v mém okolí,“ dodal.

I Olivia trvá na tom, že drtivá většina Harryho fanouškovské základny mu přeje jen to nejlepší. „Čemu nerozumím na té krutosti a toxické negativitě, je to, že je to úplný opak Harryho a toho, co on promuje,“ nechala se slyšet. „Osobně nevěřím tomu, že se jeho příznivci vyznačují hejty. Většina je opravdu laskavá,“ dodala.

Jinde v rozhovoru Harry také přiznal, že pravidelně chodí na terapie, speciálně v posledních letech. Zajisté mu pomáhají se s obrovskou popularitou, se kterou se potýká už od dob, kdy figuroval v kapele One Direction, vyrovnat.

Zdroje ze zpěvákova okolí také tvrdí, že nikdy nebral žádný vztah tak vážně, jako ten s Olivií. A že randil s plejádou krásných slavných dam... Za všechny lze jmenovat zpěvačku Taylor Swift, modelky Kendall Jenner, Saru Sampaio, Nadine Leopold, Georgiu Fowler a další.

Olivia, kterou znáte mimo jiné ze seriálu Doktor House, byla v letech 2011-2020 ve vztahu s hercem Jasonem Sudeikisem, se kterým byla také zasnoubená. Mají spolu děti Otise (8) a Daisy (5). ■