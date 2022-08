Fanynky zapláčou: Štěpán Kozub kvůli nové roli přišel o část vlasů

Štěpán Kozub Super.cz

Být bavičem a komediantem miluje, ale přesto občas zatouží po vážnější roli. Taková Štěpána Kozuba (26) potkala v právě natáčeném filmu Jiřího Havelky Zahradník. "Moje role nemá civilní jméno, je to sekuriťák. Komická role to není, ale určitá komika v něm je. Je to vlastně tragikomická postava," upřesnil Kozub.