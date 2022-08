Po rozhovoru o coming outu konečně ukázal přítele: S tímhle fešákem trávil moderátor Nového dne dovolenou

Jaroslav Brousil s přítelem Barnabášem Foto: Se souhlasem J. Brousila

Jsou to necelé dva měsíce, co poprvé otevřeně promluvil o svojí sexuální orientaci.Teď se moderátor Nového dne na Primě Jaroslav Brousil konečně pochlubil partnerem. S Barnabášem tvoří pár rok a mají za sebou první velkou společnou dovolenou. Vyrazili do Spojených států amerických na pořádně dobrodružný výlet.

"Cestovali jsme skoro měsíc. Začali jsme v New Yorku a poté se přesunuli na západ. Jeli jsme do San Francisca a poté pokračovali dál. Navštívili jsme San José, Los Angeles, Santa Monicu, Las Vegas, Grand Canyon a poté se po Route 66 vydali do Palm Springs a na pobřeží Orange County," vyprávěl Jarda.

"Navštívili jsme spoustu ikonických míst, ale na všech cestách mě zajímá především to, jak tam žijí místní, zda to, co známe z filmů, je realitou. Ve většině případů můžu říct, že ano. Líbí se mi americký způsob života, když pominu obrovské sociální rozdíly, tak je víc uvolněný, emotivnější a vřelejší. Pokud se my tady v Česku dobře známe, máme se rádi, tak se k sobě chováme hezky. V jiných případech už to ale tolik neplatí, nežijeme tolik pospolu, v tom jsou Spojené státy jiné, a proto jsem si i vysnil malou dřevostavbu v San José, městě, které na mě udělalo největší dojem," prozradil plány na důchod.

Kluci nejeli přes žádnou agenturu, cestu Jarda naplánoval sám, což nezbytně přineslo i spoustu adrenalinu. "Nastaly také situace, kdy nám mohlo jít i o život, jako při setkání s tarantulí v Grand Canyonu, anebo jsem překonal strach z výšek tím, že jsem vystoupal na střechu třetího nevyššího mrakodrapu v New Yorku," uzavřel. ■