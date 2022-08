Komička sdílela diagnózu rakoviny online: Nevím, co to znamená, a můj lékař mě ignoruje, přiznala. Odpověď přišla ihned

Kathy Griffin Profimedia.cz

„Vím, že to zní šíleně, ale nemohu se dovolat svému onkologovi a chirurg, který mi odstranil polovinu plíce, také nereaguje. Takže došlo na to, že sdílím výsledky svého screeningu na Instagramu a doufám, že mi někdo přeloží, jaká je moje prognóza po operaci,“ vysvětlila svou zoufalou situaci.

A na odpověď nemusela čekat dlouho. Dr. Jeffrey Swisher, proslulý anesteziolog, na Twitteru reagoval s tím, že výsledky vypadají skvěle, ale doporučil Kathy brzkou prohlídku u pneumologa, který by s ní snímky probral podrobně. A i s tím jí nabídl pomoc.

Kathy přiznala, že do teď ani neměla pneumologa a má velmi špatné zkušenosti s mužskými doktory. Do budoucna by prý preferovala lékařku pod 50.

Hvězdě Správné Susan diagnostikovali rakovinu plic v prvním stádiu loni. Odebrali jí část plíce a v prosinci se svěřila, že je bez rakoviny. Nemusela podstupovat ani chemoterapie, ale pravidelné kontroly jsou bezesporu víc než na místě.

Rakovina v její rodině bohužel není novinkou, v září 2017 nemoci podlehla její sestra Joyce (✝65). Kathy několik měsíců předtím vzbudila rozruch, když si na podporu sestry oholila hlavu. V roce 2014 rakovině podlehl její bratr Gary (✝63). ■