Slavný sportovec a ex Liz Hurley v době úmrtí randil s několika ženami. Mimo jiné i s „nejvíc sexy babičkou světa“

Australský kriketový hráč ženy miloval... Profimedia.cz

Je to již pět měsíců, co známý australský hráč kriketu Shane Warne zemřel během své dovolené v Thajsku na srdeční zástavu, stále se ale objevují nové a nové informace o jeho životě. Muži, jenž kromě kariérních úspěchů proslul i vztahem s herečkou Elizabeth Hurley, bylo v době smrti pouhých 52 let.

Nyní promluvil i jeho blízký přítel moderátor Kyle Sandilands, že v posledních týdnech života rozhodně nežil v monogamním vztahu, naopak se v tichosti scházel hned s několika ženami najednou.

Kyle tím reagoval na přiznání Giny Steward, které se přezdívá „nejvíc sexy babička na světě“, že s ním zažívala románek předtím, než během pánské jízdy na ostrově Koh Samui podlehl infarktu.

„Posledních několik měsíců jsem byla zničená. Chodila jsem se Shanem, ale moc se o tom nevědělo. Chtěl si to nechat pro sebe,“ řekla Gina deníku Daily Star. Sportovcův přítel jí tak možná trochu otevřel oči, když v úterý v pořadu The Kyle and Jackie O Show prozradil, jak to Shane se ženami měl.

„Myslím, že bylo docela dost žen, které měly v té době vztah se Shanem. Já vím o několika, ale to byl prostě Shane. Šířil kolem sebe lásku,“ řekl Sandilands otevřeně.

Jeho nejznámějším vztahem byl ten s herečkou Liz Hurley, ačkoli spolu strávili pouhé dva roky, později se nechal sportovec slyšet: „Byl jsem zamilovanější, než jsem si kdy dovedl představit, že bych mohl být. Chybí mi naše láska. Mé roky s Elizabeth byly nejšťastnější v mém životě.“ ■