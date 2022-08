Skoro jako Pazderková při soutěži v bikini fitness: Nicole Kidman šokuje fanoušky svými svaly

Nicole Kidman Profimedia.cz

Herečka, která už je, ač se to nezdá, na půli cesty k šedesátce, zapózovala v mini sukni a topu. Jsou to ale především její svaly, které fanouškům nyní nedají spát. Hlavně zatnuté bicepsy je úplně ohromily.

Look pak doplnila zrzavou parukou. Dnes již blond herečka se takovou kšticí ostatně vyznačovala především v počátcích své hvězdné kariéry. A nepůsobí o mnoho starší než tehdy.

Focení měla na starosti fotografka Zhong Lin, která se vyznačuje svým originálním stylem a surrealistickými snímky jako z jiného světa.

Za poslední dobu už je to podruhé, co Nicole šokovala na obálce prestižního magazínu. V únoru vzbudila rozruch, když se pro Vanity Fair svlékla do minisukně a topu, v němž odhalila nejen dlouhé nohy, ale také ploché bříško.

Tehdy se ovšem dočkala i ostré kritiky. Někteří považovali snímky za nevkusné a neúměrné hereččině věku. Jiní byli zase nespokojení s přehnanou retuší fotografií, která prý v případě Kidman rozhodně není třeba.

Později sama Nicole australskému Vogue přiznala, že o model Miu Miu, především tedy mini sukni, u stylistky přímo škemrala. Je tedy vidět, že s odhalením své stále dokonalé a neuvěřitelně pevné figury v žádném případě nemá problém. A rozhodně má také co ukazovat. ■